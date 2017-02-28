28.02.2017 13:10:18

Düzce Belediyesi 8 Martta yeni bir projeyi hayata geçiriyor

Düzce Belediyesi, Sosyal hizmet prensipleri doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirerek yerleştirilen bebek bakım ve emzirme kabinlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hizmete açıyor.

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Düzce Belediyesi, Sosyal hizmet prensipleri doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirerek yerleştirilen bebek bakım ve emzirme kabinlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hizmete açıyor.Düzce Belediyesi tarafından kent merkezinde 3 ayrı noktaya yerleştirilen Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri'nin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde gerçekleştirecek. Vatandaşların hizmetine sunulmak üzere hazırlanan kabinler sayesinde çocuklu anneler bebek emzirme ve bakımını yapmak için uygun mekan aramak zorunda kalmayacak. İlk etapta Düzce şehir merkezinin 3 ayrı noktasına, Cedidiye Cami önü, Merkez Cami önü ve Anıtpark meydanına konulan kabinlerin içinde bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası gibi annelere yardımcı materyallerin yanı sıra LCD bilgi ekranı ile bilgilendirme broşürleri de bulunacak. Kabinler yalnızca çocuklu annelere hitap etmeyecek. Kabinler, dış kısmında yapılan düzenleme ile iki adet ATM, engelli aracı şarj istasyonu ile bekleme alanında oluşturulan sokak kütüphanesi ile tüm vatandaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılandırıldı. Kabinlere girişler şahsa tahsis edilen özel bir kart sistemi ile yapılacak. Anneler, çok kısa bir süre sonra kabinleri kullanmak için gerekli olan kart başvurularını Düzce Belediyesine yapabilecek.