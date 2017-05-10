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Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Uşak'ta
10.05.2017 21:26:39

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Uşak'ta

Uşak'ı ziyaret eden Belediye Başkanları Birliği ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kentteki mahalle konakları projesini çok beğendiğini belirterek, 'Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ben bugün bir kaç tanesini kopya çektim. Çok güzel mahalle konakları yapılmış ve benzerlerini Düzce'ye de kazandıracağız' dedi.

Uşak'ı ziyaret eden Belediye Başkanları Birliği ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kentteki mahalle konakları projesini çok beğendiğini belirterek, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ben bugün bir kaç tanesini kopya çektim. Çok güzel mahalle konakları yapılmış ve benzerlerini Düzce'ye de kazandıracağız" dedi.

Belediye Başkanları Birliği ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, söyleşi programı, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Uşak'a geldi. İlk olarak Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Keleş, burada belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Belediyenin ardından Uşak Valisi Ahmet Okur'la makamında görüşen Başkan Mehmet Keleş, sonrasında, Uşak Üniversitesi'ndeki Yıldızlar Buluşması söyleşisine katıldı.

Uşak ziyaretiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Mehmet Keleş, Uşak Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların kent adına önemli olduğunu söyledi. Uşak Belediyesi hizmet noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiğini söyleyen Başkan Mehmet Keleş, Uşak ve Düzce'nin nüfus olarak aynı değerlerde olduğunu ifade etti.

Coğrafi olarak da her iki kentin eşdeğer sayılabileceğini dile getiren Başkan Keleş, "Birbirine yakın iki kentiz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ben bugün bir kaç tanesi kopya çektim. Çok güzel mahalle konakları yapılmış ve benzerlerini Düzce'ye de kazandıracağız. Kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ve sportif faaliyetler konusunda da aynı kaderi paylaştığımızı gördüm. Bu ziyaretler bizim için de tecrübe olacaktır" dedi.

Belediye Başkanları Birliği Başkanı Mehmet Keleş'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da, "Hem Düzce'yi hem Uşak'ımızı konuşarak, karşılıklı ilişkilerimiz konusunda, fikir alışverişinde bulunduk. Düzce'yle ilimiz arasında ortak paydalar bir hayli fazla. İllerimizin gelişmesi ve belediyecilik anlamında güzel istişarelerimiz oldu" diye konuştu.
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