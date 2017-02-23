23.02.2017 13:33:40

Duvar krizinin ardından Trump yönetiminden Meksika'ya ilk ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı Kelly, ABD Başkanı Trump’ın ‘sınıra duvar’ vaadi nedeniyle ilişkilerin gerildiği Meksiya’ya gitti.

Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun geçen ay iptal edilen görüşmesinin ardından, Trump yönetiminin üst düzey iki ismi Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı.

Trump yönetiminden Meksika'ya yapılan ilk üst düzey ziyaret olma özelliği de taşıyan temasların ana gündem maddesi ABD'nin sınıra duvar inşası için harekete geçmesi. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson'un ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tillerson'un Meksika Devlet Başkanı Nieto ile yapacağı görüşme başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacağına yer verildi.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANI VIDEGARAY: BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ



Öte yandan ABD'nin geçerli yasal belgelere sahip olmayan göçmenlerin neredeyse tamamının Meksika'ya gönderilmesini dayanak oluşturacak yeni bir başkanlık kararnamesi yayınlayacağına yönelik haberlerin yankıları da sürüyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı. “Bunu kabul etmeyeceğiz. Çünkü hem kabul etmek zorunda değiliz hem de çıkarlarımıza uygun değil” diyen Videgaray, “Meksika hükümeti vatandaşlarının yurtdışında maruz kaldıkları işlemlerin insan haklarına uygun olduğundan emin olmak için başta BM olmak üzere uluslararası örgütleri harekete geçirmekten çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.