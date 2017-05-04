04.05.2017 23:20:56

Duvar dibine bırakılan şüpheli televizyon polisi alarma geçirdi

Hakkari'de askeri lojmanların yakınında istinat duvarının altına bırakılan şüpheli bir televizyon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

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Hakkari'de askeri lojmanların yakınında istinat duvarının altına bırakılan şüpheli bir televizyon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Pagan Caddesi üzerinde bulunan askeri lojmanlar altında bulunan istinat duvarının altına bırakılan bir televizyon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini alarak olay yerine bomba imha uzmanı ekiplerini çağırdı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılarak bomba imha uzmanı ise şüpheli televizyona yaklaşarak inceledi.Daha sonrada televizyon fünye yardımıyla patlatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.