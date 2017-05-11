11.05.2017 22:47:33

'Duvaktaki Bereket Yörük Gelini' sergisi Hırvatistan'da

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Duvaktaki Bereket Yörük Gelini" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Antalya Tanıtım Vakfına bağlı Antalya Kadın Müzesi ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen sergide, Yörük gelini konulu 40 fotoğraf yer aldı. Renkli düğün gelenekleri ve kıyafetlere ilişkin fotoğraflar, enstitünün sergi salonunda Zagrebli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, moda tasarımcısı Deniz Koparal'ın tasarladığı "Duvaktaki Bereket" adlı enstalasyon yoğun ilgi gördü.

Üç boyutlu enstalasyonda, cansız mankenin üzerindeki gelinliğin etek kısmı, kumaşı ve formu Yörük çadırını anımsatırken, gelinin sol elinde bereketi sembolize eden buğday başakları, sağ elinde nazardan koruduğuna inanılan sarımsak ve gelin teli bulunuyor.

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Nurullah Yavaş, serginin amacının, Türkiye'nin bir bölgesindeki gelenekleri tanıtmanın yanı sıra farklılıklara vurgu yaparak ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Küratörlüğünü Nevzat Çelik'in üstlendiği sergi, 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.