29.01.2017 15:36:33

Duvağıyla uğurlandı

Samsun'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Emine Çatal (37) tabutunun üzerindeki duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

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Samsun'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Emine Çatal (37) tabutunun üzerindeki duvakla son yolculuğuna uğurlandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadfikale Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. 7 ay önce ayrıldığı eski nişanlısının evine giden Nihat Güney (35), önce eski nişanlısı Emine Çatal'ı tabancayla kafasından vurup, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emine Çatal'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Karasamsun Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Gelincik Sokak'tan gözyaşları içinde uğurlanan Emine Çatal'ın tabutunun üzerine duvak konulması dikkat çekti.