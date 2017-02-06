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Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti
06.02.2017 16:48:27

Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin' dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katolik Kilisesi'nin uyuşturucu ile savaş çerçevesinde yürüttüğü politikalarını eleştirmesi üzerine, bu savaşı sürdüreceğini, bu uğurda cehenneme bile gitmeyi göze aldığını belirterek, halkına "birlikte cehenneme gitme" çağrısında bulundu.

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı'nda yayımlanan mektupta, Duterte'nin uyuşturucu savaşının fakir bölgelerde "korku krallığı" oluşmasına yol açtığı iddia edildi. Kiliselerdeki vaazlarda mektuptan çıkan mesajın yayıldığı, vaazlarda yüzde 80'i Katolik olan Filipinler halkının 7 ayda 7 bin kişinin öldürülmesine neden sessiz kaldığı sorgulandı.

''BEN CEHENNEME GİDECEĞİM, SİZ DE BENİMLE GELİN''

Duterte ise kilisenin eleştirilere tepki gösterdi. Duterte, Filipinler halkına seslenerek, "Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin." dedi.

Filipinler'de güçlü halk desteğine sahip Katolik Kilisesi'nin Duterte'nin "savaşı"na karşı ortak bir tutuma sahip olmadığı görülüyor. Bazı papazlar ve piskoposlar Duterte'nin politikalarını yoksul yanlısı olarak görüp devlet başkanını desteklerken, diğerleri başından beri şiddet içerikli politikalara karşı çıkıyor.

Ülkedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele çerçevesinde ilgili kişilerin "katledilmesi" gerektiğini savunan Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti. Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak." ifadelerini kullanmıştı.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları grupları tarafından ciddi eleştiri altında. Bu gruplar hükümeti "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.

Filipinler Adalet Bakanı Vitaliano Aguirre ise eleştirilere cevaben, "Savaşımız sadece uyuşturucu baronları, bağımlıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik. Siz bunların insan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence değiller." açıklamasında bulundu.



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