18.07.2017 12:02:15

Duterte sıkıyönetimi uzatacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Devlet Başkanı Duterte Kongre'deki liderlere yazdığı mektupta IŞİD bağlantılı Maute örgütüyle çatışmaların devam ettiği Mindanao adasındaki sıkıyönetimin yıl sonuna (31 Aralık) kadar uzatılmasını ayrıca arama izni olmadan yapılan tutuklamaları engelleyen kanunun askıya alınmasını istedi.

Duterte, Senato ve Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella tarafından okunan mektubunda, Mindanao'ya bağlı Marawi kentindeki güvenlik güçleriyle bölgedeki son durumu görüştüğünü bildirdi.

İstişareler sonucunda, sıkıyönetimin sona ereceği 22 Temmuz'a kadar kentteki olayların tamamen bastırılamayacağının anlaşıldığını belirten Duterte, sıkıyönetimin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını istedi.

Duterte ayrıca Kongre'den izinsiz tutuklamaları engelleyen anayasa maddesini de askıya almalarını istedi. Kongre cumartesi günü toplanarak Duterte'nin teklifini görüşmek üzere toplanacak.

Duterte Marawi kentinin IŞİD'e bağlı Maute örgütü militanlarınca ele geçirilmesi üzerine 20 milyon kişinin yaşadığı Mindanao adasında 23 Mayıs'ta 2 ay geçerli olmak üzere sıkıyönetim ilan etmişti.

Filipinler anayasası gereğince, herhangi bir işgal ya da isyan durumunda kamu güveliği tehlikeye düştüğünde, devlet başkanı en fazla 60 gün sıkıyönetim ilan edebiliyor. Daha sonra da devlet başkanı kongreden sıkıyönetimin uzatılmasını isterse milletvekillerince belirlenen süre kadar sıkıyönetim uzatılabiliyor. Duterte'nin muhalifleri ise sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkıyor.

Muhalif milletvekili Edcel Lagman, Duterte'nin talebini 'yasadışı' olarak niteleyerek, "Bu demokrasimiz için geriye doğru atılan tek bir adım değil, geriye doğru birkaç adım birden atılıyor" dedi. Lagman "Bu sıkıyönetimin Mindanao dışına doğru genişlemesi ihtimalini işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Lagman ayrıca 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra 1986'da devrilen Ferdinand Marcos dönemindeki siyasi baskı ve askeri ihlaller dönemine dönme ihtimali olduğu uyarısında da bulundu.