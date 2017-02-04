04.02.2017 22:05:11

Duterte: Serbest kalan komünist isyancılar hapishaneye geri dönecek

Duterte'den sona eren ateşkes sonrası açıklama yaptı ve barış görüşmeleri süreci boyunca serbest kalan isyancıların hapishaneye geri döneceğini söyledi.

AA'nın haberine göre Duterte, ölüm yıl dönümünde annesinin mezarını ziyaret ettiği Davao'da yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtti.

Hükümet temsilcilerine, Norveç'te bu ay içinde devam etmesi planlanan barış görüşmelerine katılmamaları talimatı vereceğini söyleyen Duterte, "Bu topraklarda komünistlerle barış olmayacak" sözlerini tekrarladı.

ABS-CBN'nin haberine göre, istihbarat teşkilatına komünist isyancıların izini sürmeleri emrini veren Duterte, "Hepsi arananlar listesinde. Uluslararası polisi de isyancıların görüldüğü yerde yakalanması için alarma geçireceğim. Pasaportlarını iptal edeceğim" diye konuştu.

Duterte, mücbir bir sebep olması halinde kararını gözden geçireceğini dile getirdi ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

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