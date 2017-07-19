19.07.2017 15:52:22

Duterte'nin korumalarına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Filipinler Komünist Partisi'nin silahlı kanadına mensup olduğu düşünülen bir grup, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin güvenlik ekibine (PSG) saldırdı. Olayda 5 koruma yaralanırken, 1 paramiliter koruma öldü, 1 paramiliter koruma da yaralandı.

PSG sözcüsü Mike Aquino, Mindanao adasının Cotabato bölgesinde iki araçla hareket eden devlet başkanlığı korumalarına asker kıyafeti giymiş yaklaşık 50 silahlı kişi tarafından ateş açıldığını söyledi.

Olayda, 5 PSG görevlisinin hafif yaralandığı, onlara eşlik eden 1 paramilter korumanın öldüğü, bir diğer paramiliter korumanın da yaralandığıu açıklandı.

Güvenlik yetkililere olay sırasında Duterte'nin bölgede bulunmadığını da belirtti.

Güvenlik güçlerine göre saldırının arkasında Filipinler Komünist Partisi'nin askeri kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) var.

Aquino "Asker gibi davranılan bu eylemin NPA'nın kullandığı bir yöntem olduğunu biliyoruz. İkinci araç onların gerçek askerler olmadığını fark edince onlara ateş açtı" dedi.

Saldırı Duterte'nin parlamentodan IŞİD ile çatışmaların sürdüğü Marawi kentinin yer aldığı Mindanao adasındaki sıkıyönetimin 2017 sonuna kadar uzatılmasını istemesinin ardından geldi.

SALDIRI, NPA İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ RESMİ OLMAYAN GÖRÜŞMELERİN İPTALİNE YOL AÇTI

Saldırı, Filipinler hükümeti ile NPA arasında Hollanda'da resmi olmayan görüşmelerin yapılmasının beklendiği bir zamanda yaşandı.

Yaklaşık 50 yıldır devam eden ve onbinlerce insanın ölümüne neden olan krizin çözümü için tarafların donan müzakereleri canlandırmak üzere bu haftasonu masya oturması bekleniyordu.

Ancak Duterte'nin danışmanlarından Jesus Dureza saldırının bu resmi olmayan görüşmeler iptal edildi.

Taraflar şubatta birbirlerini görüşmeler sürerken saldırılar düzenlemekle suçlamış ve mevcut ateşkesi ayrı ayrı tek taraflı olarak sonlandırmışlardı.