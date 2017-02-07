07.02.2017 15:22:15

Duterte haber alamadığı oğlunu halka şikayet etti: Artık eve gelmiyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir süredir haber alamadığı oğlunu halka şikayet etti.

Verdiği sıradışı demeçlerle gündem yaratan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin hedefinde bu kez oğlu vardı. Duterte, bir süredir kendisinden haber alamadığı oğlunu halka yaptığı konuşmada aşk hayatı ve başarısız ilişkileri konusunda eleştirmişti.

Sörfçü olan 29 yaşındaki Sebastian Baste Duterte 1 haftalık aranın ardından ortaya çıktı ve babasına cevap verdi. Baste Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın baba. Stres yapma. 1 Şubat'tan beri diğer evde kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada oğlunu eleştiren Duterte, "En küçük oğlum bir pislik. Artık eve gelmiyor. Daha önceki iki çocuğumda hiçbir zorluk yaşamamıştım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan uyuşturucuyla savaşı nedeniyle Filipinler'de büyük bir halk desteği bulunan Duterte, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.Filipinlerden bir Facebook kullanıcısı, "Çılgın babasından uzak durmaya çalışıyor gibi görünüyor. Yerinde olsam aynısını yapardım." ifadelerini kullanırken, bir başka Filipinli "Uyuşturucu bağımlılarının yerlerini bulmaya çalışan başkan kendi oğlunu bulamıyor." ifadelerini kullandı.

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