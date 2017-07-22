22.07.2017 11:14:41

Duterte'den flaş ABD açıklaması: Berbat!

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, görevi süresi boyunca ABD'yi asla ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "berbat" bir yer olarak gördüğü ABD'yi görev süresi boyunca asla ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

Duterte'ye, düzenlenen bir basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Jim McGovern'ın, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray davetine icabet etmesi halinde Filipinler Devlet Başkanına karşı düzenlenecek gösterinin başını çekeceği yorumuna ilişkin görüşleri soruldu.

"ABD'Yİ GÖRDÜM, BERBAT"

"Bu adama Amerika'ya gideceğimi ne düşündürttü?" diyen Duterte, görev süresi boyunca hiçbir zaman ABD'yi ziyaret etmeyeceğini belirtti. Duterte, ayrıca "Amerika'yı gördüm, berbat" yorumunu yaptı.

TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Duterte'nin sözcüsü nisan ayında Trump'ın telefon görüşmesinde Filipinler Devlet Başkanını Beyaz Saray'a davet ettiğini açıklamıştı.

OBAMA'YA AĞIR HAKARET ETMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ağır hakaret ettiği bilinen Duterte, insan hakları savunucuları tarafından ülkede yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle sert bir dille eleştiriliyor.