21.02.2017 12:48:34

Dursunbey'de Stajer Doktorlar 'Hayal Duvarı' Projesini Uyguladı

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri sosyal bir proje olan 'Hayal Duvarı' kapsamında, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Şehit Faruk Gezen İlkokulunda öğrencilerin gelecek hayallerini konu alan resimleri duvara yansıttı.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri sosyal bir proje olan "Hayal Duvarı" kapsamında, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Şehit Faruk Gezen İlkokulunda öğrencilerin gelecek hayallerini konu alan resimleri duvara yansıttı.Dursunbey'e bağlı Durabeyler mahallesinde bulunan Şehit Faruk Gezen ilkokulu İstanbul Medipol üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Dursunbey Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen ziyarette üniversite öğrencileri sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttılar. Ayrıca öğrencilerin hayallerini anlatacak çeşitli anketler düzenleyen öğrenciler bu anketlere yansıyan görüşlere göre okul duvarlarında öğrencilere hayalleri çizdirdiler.Proje koordinatörü stajyer Doktor Ayşe Subaşı, geleceğin doktorları olarak çocukların hayallerini daha çok geliştirmek amacı ile Dursunbey'e geldiklerini ve hayal duvarı projesini uyguladıklarını söyledi. Projenin grup üyelerinden stajyer Doktor Batuhan Akdağ ise; "30 kişilik grubumuz ile Dursunbey'e bağlı Durabeyler mahallesine geldik. Bizlere destek olan firmalarımızın da katkıları ile öğrenci kardeşlerimizin hayallerini duvarlara boyayarak bir yıl boyunca görmelerini sağlamak ve hayallerine kavuşmak için çabalamalarını sağlamak istedik. Ayrıca bizlere destek olan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediGün boyu okul bahçesinde ve içerisinde öğrencilerin hayallerini duvarlara yansıtan Üniversite öğrencileri, minik öğrencilerle bundan sonraki süreçlerde de irtibat halinde olacaklarını söyledi.