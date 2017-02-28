28.02.2017 13:12:16

Dursunbey'de 3. Etap TOKİ kayıtları başladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 170 daireli 3. Etap TOKİ konutlarının ön kayıtları 26 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 170 daireli 3. Etap TOKİ konutlarının ön kayıtları 26 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey'e yeni bir TOKİ yapılacağının müjdesini verdi. Üçeylül Mahallesi Yandere bölgesine yapılacak olan yeni TOKİ'ler Alt gelir grubu ve standart konut grubu olarak iki ayrı kategoride ve farklı büyüklüklerde yapılacak. 3+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek olan TOKİ konutlarında ödeme koşulları da 3 farklı alternatifte sunulacak. Konutlarda 3+1 daireler 114 metrekare, 2+1 daireler ise 91 ve 83 metrekare olarak satışa sunulacak. Sekretaryası Dursunbey Belediyesi tarafından yapılacak olan TOKİ konutlarının ön talepleri dün başladı. Gerekli evraklar için Dursunbey Belediyesine müracaat eden vatandaşlar Ziraat Bankasında oluşturulan TOKİ hesabına 2+1 daireler için 4 bin TL, 3+1 daireler için ise 6 bin TL ön talep bedeli yatırması gerekiyor.TOKİ konutları hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey'de konutu olmayan vatandaşların yoğun olarak istediği 3. etap konutların TOKİ tarafından yapılacağını söyledi. Uzun süredir çalışmaları devam eden bu proje için birçok yer alternatifini incelediklerini ifade eden Başkan Bahçavan, hazine arazisi olarak yer fakiri olan Dursunbey'de en uygun yerin Üçeylül Mahallesi Yandere bölgesi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu bölge ile ilgili gerekli projeleri TOKİ'ye sunduklarını ifade eden Başkan Bahçavan, TOKİ'nin buraya 170 daireli bir proje uygulayacağını söyledi. Başkan Bahçavan bu konuda kendilerine destek olan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turhan'a, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan'a, İstanbul Konut daireleri Başkanı AhmetÖztürk'e teşekkür etti. Başkan Bahçavan; "TOKİ 27 Şubat'tan sonra talep toplamaya başlayacak. Ön talepler için uzun bir zaman var. Ön Talepler 26 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu sürede vatandaşlarımız düşünerek çok acele etmeden, Belediyemize gelip şartları öğrenerek müracaatlarını yapabilirler. Burada 3 tip daire yapacağız. Alt gelir grubundan 91 metrekare brüt alanı olan 2+1 110 adet. Yine alt gelir grubundan 83 metrekare 2+1 30 adet. Orta gelir grubundan ise 114 metrekare 3+1 30 adet olmak üzere toplam 170 konut için inşallah ön talep toplayacağız. Biliyorsunuz TOKİ şu andaki inşaat kalitesiyle yaptığı binalarla gerçekten müteahhitlerle boy ölçüşen çok güzel yapılar yapıyor. Ödeme şartları da çok uzun vadeli. Kira öder gibi daire sahibi oluyorsunuz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızı başvuru için gerekli şartları öğrenmeleri için Belediyemiz beyaz masa birimine bekliyoruz" dedi.