06.05.2017 22:50:22

Dursun Özbek, soyunma odasına indi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından soyunma odasına inerek teknik direktör Tudor ve futbolcularla yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından soyunma odasına indi.

Dursun Özbek ve kulüp başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

Üzgün olduğu görünen Özbek ile Sezgin, soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı.

Görüşme sonrası başkan Özbek, herhangi bir açıklamada bulunmadı.