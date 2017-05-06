06.05.2017 21:23:45

Dursun Özbek soyunma odasına gitti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına gitti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına gitti.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına gitti. Oldukça üzgün görünen Özbek'in soyunma odasında Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolcularla mağlubiyetin nedenlerini görüştüğü öğrenildi.(Oğuzhan Ort / İHA)