01.08.2017 13:42:23

Dursun Özbek, Lucescu için Romanya'da!

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla görüşmek üzere Romanya'ya gitti.

Galatasaray'da yapılan birçok transfere rağmen takımın bir türlü istenilen seviyeye ulaşmaması ve özellikle Östersunds'a elenilmesi Igor Tudor'un koltuğunun sallanmasına sebep olmuştu.

Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından Sarı Kırmızılılar için hem Terim hem de Lucescu ismi sıkça gündeme gelmişti.

Ntvspor'un haberine göre ise, başkan Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla görüşmek üzere bugün Romanya'ya uçtu.