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Dursun Ali Erzincanlı Halep'e yardım gecesi'nde sahne aldı
30.12.2016 15:34:47

Dursun Ali Erzincanlı Halep'e yardım gecesi'nde sahne aldı

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Halep'e Yardım Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde sahne alan ünlü sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, Oltululara duygu dolu anlar yaşattı.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Halep'e Yardım Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde sahne alan ünlü sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, Oltululara duygu dolu anlar yaşattı.

Efkan Ala Kültür Evi'nde düzenlenen Halep'e Yardım Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Soylu, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan gecede, Güllük Camii baş imam hatibi Necati Kaya Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Daha sonra Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Halep'le ilgili sine vizyon izletildi. Ardından sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, salonda bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Erzincanlı, "Bugün Oltu'da Halepli kardeşlerimize yardım maksadıyla yapılan programa katıldık. Ortadoğu, özellikle de Suriye trajedik olayların yaşandığı bir coğrafya. 3 milyon Suriyeli kardeşimizi ağırlayarak bizim halkımızda insanlığını ve kardeşliğini gösteriyor, hatta artısını da yapıyor. Her yerde olduğu gibi Oltu'da da Halep'teki kardeşlerimiz için yardım tertip ediliyor. Erzurumlu olduğum için bu bölgelerin yabancısı değilim. Doğu insanının yardım yapmaya yapısı müsait. Kendisi aç kalır ama kardeşini Allah için doyurur. Bu yönüyle değerlerimizin hala ayakta durduğunu milletimizin göstermesi bizim için gelecek vadediyor. Çünkü 15 Temmuz'da 17-18 yaşında kulağı küpeli gençlerimizin tankların önünde durduğunu görünce gençliğe bakışımız başta olmak üzere bir çok şeyi değiştirdi" dedi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan ise, "Bu gecede bizleri bir araya getiren Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği başkanı başta olmak üzere tüm üyelerine teşekkür ederim. Memleketimizin etrafında cereyan eden, canımızı yakan huzurumuzu bozan hadiselere karşı bir kez daha bir olduğumuzu hissettirmek amacıyla bir araya geldik. Maalesef 2016 yılı ülkemiz ve İslam coğrafyası için çok zor geçti. İnşallah 2017 yılı bu acıların yaşanmadığı bir yıl olur. Yaşadığımız acıları da unutmak gibi bir yanlışa da hiçbir zaman düşmeyeceğiz. O yaralar içimizde, kalbimizde her zaman taze olarak kalmaya devam edecek. Bu vatan için şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Çevremiz ateş hattı. Allah'tan niyaz ediyorum ki, inşallah böyle acıları bir daha yaşamayız" şeklinde duygularını ifade etti.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin ise, "Biz bu geceyi Halepli mağdur kardeşlerimiz için düzenledik ve Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımıyla da gerçekleştirdik. Oltulular burada dadaşlığını, mertliğini göstererek Halepli kardeşlerine sahip olma duygusunu gösterdiler. 20 Ocak tarihine kadar sürecek olan topladığımız yardımları inşallah bizzat İdlib'e veya Kilis'e götürerek teslim etmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Dursun Ali Erzincanlı'ya Oltu Taşı'ndan 'Osmanlı Arması' içeren tabloyu sundu.

Yardım gecesi, Karabekir Cami imam hatibi Mustafa Yağan'ın yaptığı duayla son buldu.
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