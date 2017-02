21.02.2017 11:38:05

Dursun Ali Erzincanlı'dan şiirler ve naatlar

Küçükçekmece'de sevenleriyle buluşan Dursun Ali Erzincanlı birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi.

Küçükçekmece'de sevenleriyle buluşan Dursun Ali Erzincanlı birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi.Küçükçekmece Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Dursun Ali Erzincanlı ile 'Şiirler ve Naatlar' programı, Küçükçekmecelilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ile birlikte çok sayıda dinleyici katıldı."İslamda can alana makam yoktur"Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Dursun Ali Erzincanlı, "Efendimizin Peygamber oluşunun delillerinden biri de anıldığı zaman ne anlatana okuyana ne de dinleyene bıkkınlık vermemesi ve vaktin nasıl geçtiğinin anlaşılmaz olmasıdır. Tarihsel bir şahsiyet değildir. Yüreğinizde inşirah, genişleme, ferahlama olur. Yüreğinizin daralmadığını, genişlediğini hissedersiniz. İmam Hüseyin Hazretleri meşhur kasidesinde şöyle der; 'Allah onu öyle bir isimle yaratmış, onun öyle bir ismi vardır ki, ismi anıldığı zaman çürümüş kemiklerin bile ayağa kalkması lazımdır.' İslam da öldürmeyle kazanılan bir makam yok. Can vermeyle kazanılan makam var. Can alana bir makam yok. Can verene bir makam vardır. O yüzden İslam hiçbir devirde kim ne yaparsa yapsın, terörle kanla, terörizmle bir araya getirilemez' dedi.Erzincanlı konserde, "40 Yaşındasın, Elli İki Gün ve Uhud' eserlerinin yanı sıra 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazdığı '30 Kuş' şiirini de seslendirdi. Program sonunda ise Müftüoğlu sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim etti.