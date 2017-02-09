09.02.2017 09:51:41

'Dur' ikazına uymayan sürücüye cezai işlem uygulandı

Adıyaman'da trafikte tehlikeli araç kullanan ve polisin 'dur' ikazlarına uymadığı iddia edilen kamyonet sürücüsüne para cezası kesildi.

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Adıyaman'da trafikte tehlikeli araç kullanan ve polisin 'dur' ikazlarına uymadığı iddia edilen kamyonet sürücüsüne para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 02 LA 529 plakalı kamyonet, iddiaya göre Gölbaşı Caddesi üzerinde tehlikeli kullanma ve polisin dur ikazlarına uymamasından dolayı durdurularak ceza işlemi uygulanmak istendi. Trafik polislerinin kendisine ceza yazmasını istemeyen araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan bir şahıs trafik polisleriyle tartışınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri trafik polisleriyle tartışan şahısları sakinleştirerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik polisleri tarafından araç sürücüsüne para cezası kesildi.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.