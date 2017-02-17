17.02.2017 10:18:26

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 1 kilo esrar çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobil sürücüsü ile bir kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobil sürücüsü ile bir kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde ilçenin girişinde yol kontrolü yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobile 'dur' ikazında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçmaya başlayınca kontrol noktasındaki ekipler, aracı durdurmak için peşinde düştü. Polis, takip sonucu aracı Obagöl Mahallesi'nde yakalamayı başarırken araçta bulunan H.K ve sürücü B.Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.