22.02.2017 13:05:30

Dünyanın önde gelen iki hukuk bürosu birleşiyor

Dünyanın önde gelen iki hukuk bürosu Norton Rose Fulbright ve Chadbourne & Parke birleşiyor.

Dünyanın önde gelen iki hukuk bürosu Norton Rose Fulbright ve Chadbourne & Parke birleşiyor.Hukuk büroları yaptıkları açıklamada, 2017'nin ikinci çeyreğinde birleşeceklerini duyurdu. Birleşme ile özellikle enerji ve altyapı, bankacılık, kurumsal finansman, proje finansmanı, mali yeniden yapılandırma, iflas, dava, tahkim gibi konularda her iki büronun sahip olduğu uzmanlığı derinleştirerek müvekkillere sunulan hizmetlerin önemli ölçüde güçleneceği söylendi.Birleşme sonrası büronun Amerika Birleşik Devletlerinde binden fazla avukatı olacak ve sadece New York ofisinde 300'den fazla avukat çalışacak. Büro global ölçekte ise 32 ülkedeki 58 ofisi ve 4 binden fazla avukatıyla hizmet verecek.Chadbourne & Parke İstanbul ofisinin Yönetici Ortağı Ayşe Yüksel, birleşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Hukuk büronun Türkiye'ye duyduğu güven çerçevesinde geniş kapsamlı ve uzun dönemli bir yaklaşımla faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle enerji ve altyapı alanlarında Türkiye pazarındaki en önde gelen yabancı hukuk bürolarından biriyiz. Diğer hukuk bürosu ile birleşmemiz Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki yetkinliğimizi arttıracak. Birleşme aynı zamanda ulaşım, sağlık, petrol ve doğalgaz ve madencilik gibi bazı kilit sektörlerdeki tecrübemizi de derinleştirecek. Türkiye'de ve bölgede iş yapan müvekkillerimiz için bu birleşme işleminin çok büyük faydası olacaktır".Norton Rose Fulbright'ın Global İcra Kurulu Başkanı Peter Martyr, Norton Rose Fulbright'la Chadbourne & Parke'ın birleşmesinin çok az büronun rekabet edebileceği güçte bir global hukuk bürosu oluşturacağını belirterek, "Enerji, altyapı, bankacılık ve finans gibi alanlarda Chadbourne'un birinci sınıf bir yetkinliği ve gurur duyulacak bir geçmişi var. Yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek müvekkillerimize New York ve Washington DC'de yeni hizmetler sunabileceğiz. Ayrıca daha önce ofisimizin olmadığı İstanbul, Mexico City ve Sao Paulo gibi merkezlerdeki ofislerden faydalanacak, Londra, Dubai, Latin Amerika ve diğer önemli pazarlardaki müvekkillerimize daha geniş kapsamlı hizmet sunacağız" şeklinde konuştu.