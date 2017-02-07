KIŞIN TAMAMEN DONUYOR
Dünyanın en derin gölü Baykal, kış aylarında tamamen donmasıyla da biliyor. Kütüphane, üzerinde alıntılar olan labirent şeklinde duvarlardan oluşuyor.
Rusya'da dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
FARKLI DİLLERDEN ALINTILAR YER ALIYOR
Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi dünyanın birçok yerinden okurun kütüphanede yer almasını dilediği alıntılardan oluşuyor. Kütüphanenin duvarlarında İngilizce, Rusça, Çince ve Korece gibi birçok dilden kitaplardan alıntılar bulunuyor.
Rusya'daki buzdan kütüphanenin Nisan ayında buzlar eriyene kadar ziyaret edilebilmesi planlanıyor.