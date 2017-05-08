09.05.2017 12:42:00

Dünyanın gözü Bursa'da

Bursa ekonomisinin potansiyelini artıran hamlelere imza atan BTSO, Ticari Safari ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projeleri kapsamında 3 yılda 10 bin kişilik alıcıyı Bursa iş dünyası ile buluşturdu.

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Bursa ekonomisinin potansiyelini artıran hamlelere imza atan BTSO, Ticari Safari ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projeleri kapsamında 3 yılda 10 bin kişilik alıcıyı Bursa iş dünyası ile buluşturdu.Ticari Safari kapsamında 80'i aşkın ülkeden gelen alım heyetlerinin sayısı 10 bine ulaştı. Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonları sayesinde de BTSO üyelerinin ihracat ve rekabetçiliğini güçlendiriyor.Ur-Ge çalışmaları kapsamında bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe 31 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılan alım heyeti organizasyonuna 20 ülkeden 150 yabancı firma temsilcisi, Eylül 2016 ve Mart 2017 tarihlerinde tekstil sektörüne yönelik düzenlenen alım heyetine 400 firma temsilcisi, Nisan ayında gerçekleştirilen gıda alım heyeti organizasyonuna ise 20 ülkeden 160 firma temsilcisi Bursa iş dünyası ile bir araya geldi. Böylece sadece Ur-Ge projeleri kapsamında düzenlenen 5 alım heyetleriyle son 1 yılda bin yabancı alıcı Bursa'ya gelmiş oldu.BTSO şimdi de alım heyetleri programı kapsamında yeni bir organizasyona daha imza atıyor. Tekstil Ur-Ge Projesi ile 10-14 Mayıs tarihleri arasında giysilik kumaşlar sektörüne yönelik alım heyeti, Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek organizasyonda 50'ye yakın Bursalı firmanın yeni koleksiyonlarını inceleyecek. Organizasyona 225 yabancı firma temsilcisi katılacak. Başta Rusya, Fas, İran ve Belarus olmak üzere 20 ülkeden gelecek yabancı alıcılar, önemli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Yabancı alıcılar, Bursa programı kapsamında Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi BUTTİM'i ve Bursalı firmaların üretim tesislerini de ziyaret edecek.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyasının rekabetçi ve ihracatçı kimliğine güç katmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Burkay alım heyeti programlarının Bursalı şirketlerin dünyaya açılmasına rehberlik ettiğini de belirterek, "Ticari Safari Projesi ve Ur-Ge Projeleriyle 80'i aşkın ülkeden 10 bin kişilik alım heyeti gruplarını Bursa iş dünyası ile buluşturmuş olduk. Üretim ve ihracatın merkezi Bursa, Türkiye'nin hedeflerine liderlik etmeyi sürdürecek" dedi.