12.02.2017 10:02:39

Dünyanın en yüksek peribacasında evlilik teklifi

Ankara'da yaşayan Osman Bulut isimli genç, 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

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Ankara'da yaşayan Osman Bulut isimli genç, 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.Ankara'da ikamet eden 23 yaşındaki Osman Bulut, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için dünyanın en yüksek peribacası olan Kapadokya'daki Uçhisar Kalesi'ni tercih etti. Nevşehir'de bir organizasyon firması ile anlaşan Bulut, 20 yaşındaki kız arkadaşı Kardelen Kar'a burada "Seni çok seviyorum Kardelen, Benimle evlenir misin" yazılı pankart ve keman eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kardelen Kar, evlilik teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Kız arkadaşının evet demesi üzerine genç yanındaki yüzüğü kız arkadaşının parmağına takarken, genç çift daha sonra keman eşliğinde dans etti.Kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunan Osman Bulut, "Ankara'dan geliyorum. Şuan Kapadokya'da dünyanın en büyük peribacasındayız. Kız arkadaşıma evlilik teklifi için organizasyon firması ile görüşmüştüm. Sevil Hanım'a teşekkür ediyorum yardımları için. Şuanda çok mutluyum, evlilik teklifinde bulundum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen ve konuşmakta zorluk çeken Kardelen Kar ise, "Şuan çok mutluyum, evlilik teklifi bekliyordum ama şuanda beklemiyordum. Aşırı derecede mutluyum" dedi.Organizasyonu düzenleyen Sevil Kızılbayrak, bu tür organizasyonları sürekli yaptığını ifade ederken, daha önce dünyanın en büyük peribacasında evlilik teklifinde bulunulmadığı için burayı, yani Uçhisar Kalesi'ni tercih ettiklerini söyledi. Kızılbayrak, "Bu tür organizasyonları zaten yapıyordum. Osman arkadaşımız da sağ olsun beni sosyal medya sayfamızdan bularak iletişime geçti. Umarım memnun kalmışlardır. Umarım çok mutlu olurlar" diye konuştu.