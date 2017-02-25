25.02.2017 15:23:46

Dünyanın en modern fıstık tesisinden biri bu yıl Siirt'te hizmete giriyor

Siirt Fıstık Üreticiler Birliğinin Avrupa Birliği (AB) destekli modern 500 kişiye istihdam sağlayacağı modern fıstık tesisi bu yıl içinde hizmete girecek.

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Siirt Fıstık Üreticiler Birliğinin Avrupa Birliği (AB) destekli modern 500 kişiye istihdam sağlayacağı modern fıstık tesisi bu yıl içinde hizmete girecek.30 milyon TL harcanarak yapımına başlanan fabrikada 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, fabrikada kullanılacak makinalar için Gaziantep'te ilgili üretici firmalarıyla temaslarını sürdürüyor. Makinaların Mart alında kurularak fabrikaya monte edileceğini aktaran Aslan, "Siirt'te dönemin Valisi Nuri Okutan tarafından başlatılan fıstık projesi, bugün 9 milyon adet fıstık ağacıyla kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Siirt fıstığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Birliğinin mali destek programı tarafından kabul edilen 9 milyon 864 bin Euro bütçeli projenin inşaat çalışmaları 2015 tarihinde yapılan ihaleyle başladı, inşaat çalışamaları tamamlanan fabrikaya kurulacak makinalar da önümüzdeki ay monte edilecek" dedi.Proje ile Siirt fıstığının dünya piyasasına gireceğini aktaran Aslan, projeden 500 kişinin istihdam edileceğini, 5 bin kişinin de bundan yararlanacağını söyledi. Çok önemli bir potansiyel olan Siirt fıstığının 336 köyün 276'sında yetiştirildiğini aktaran Aslan, "Yüzde 75'i AB, yüzde 25'i de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Dolayısıyla geri dönüşümü yüzde 100'dür. Proje, Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye hiçbir şekilde zarar verilmeyecek şekilde, estetik bir mimari olacak şekilde ilgili firma tarafından yürütülüyor. Tesis içinde kullanılmak üzere makineler Mart ayında monte edilmeye başlanacak. Biz her şeye rağmen dağ-taş demeden fıstık üretimi için teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.