02.03.2017 05:00:48

'Dünyanın en eski yaşam izleri' Kanada'da bulundu

Quebec eyaletinin Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalıklarında araştırmalarını sürdüren bilim insanları en az 3,8 milyar yıl öncesine ait fosilleşmiş bakterilere rastladı- Araştırma ekibinden Yrd. Doç. Dr. O'Neill:- '3,8 milyar yıl yaşında olduğu kesin. Bu haliyle kalsa bile bilinen en eski hayat izinden 100 milyon yıl daha geriye gitmiş oluyoruz'

Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.

Uluslararası bir bilim heyeti, Kuzey Quebec'in "bantlı demir oluşumları" olarak da bilinen Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalıklarında yürüttükleri bilimsel araştırmalarda 3,8 milyar yıllık demir cevheri örneklerinde fosilleşmiş bakterilerin izlerini tespit etti.

Ekipte yer alan Ottawa Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç. Jonathan O'Neill, konuya ilişkin açıklamasında, Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalıklarında bulunan fosillerin en eski yaşam izine sahip olduğunu belirtti.

Fosilleşmiş bakterilerin 3,8 milyar ila 4,3 milyar yıl yaşa sahip olduğu yönünde araştırma yaptıklarını aktaran O'Neill, "3,8 milyar yıl yaşında olduğu kesin. Bu haliyle kalsa bile bilinen en eski hayat izinden 100 milyon yıl daha geriye gitmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Daha önce en fazla 3,7 milyar yıllık izlere rastlanmıştı

Farklı gezegenlerden alınan kaya örneklerinin yaşının belirlenmesinde kullanılan teknikle yapılan ölçümde, demir cevheri örneklerindeki fosilleşmiş bakterilerin yaşının 4,3 milyar yıl olarak çıktığı bilgisini paylaşan O'Neill, Güneş Sistemi'nin yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştuğunu ve daha önceki araştırmalarda da en fazla 3,7 milyar yıla kadar hayat izleri bulunduğunu hatırlattı.

Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalıklarındaki fosillerin milyarlarca yıl önce oluştuğunu ve gezegeni örten sudaki çözünmüş demirle reaksiyona giren organizmalara ait olduğunu bildiren bilimadamı, bunların kaya içinde kırmızı ve beyaz katmanlar halinde görüldüğünü ifade etti.

Bilim heyetinin The Nature adlı bilim dergisinin son sayısında yayımlanan araştırmasının yazarlarından da olan Jonathan O'Neil, fosilleşmiş kalıntıların dünyanın yanı sıra diğer gezegenlerle ilgili ipuçları da sunabileceğine değindi.

Araştırma, İngiliz, Amerikan, Norveç, Avustralya ve Kanada üniversitelerinden 8 bilim insanı tarafından yürütülüyor.