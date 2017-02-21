21.02.2017 19:34:23

Dünyanın en büyük turizmcileri Beyoğlu'nu gezdi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 kişilik hosted buyer ekibini Beyoğlu'nda misafir etti. Misafirlerine Beyoğlu'nun turistik yerlerini gezdiren Demircan, Beyoğlu'nun turist çekmesi adına yapmış olduğu çalışmaları da anlattı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 kişilik hosted buyer ekibini Beyoğlu'nda misafir etti. Misafirlerine Beyoğlu'nun turistik yerlerini gezdiren Demircan, Beyoğlu'nun turist çekmesi adına yapmış olduğu çalışmaları da anlattı.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 22-24 Şubat tarihlerinde Turkish Airlines isim sponsorluğunda, İstanbul Kongre Merkezi- ICC'de gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarına, destek verdi. Kongre öncesi İstanbul'da buluşan turizmcileri Beyoğlu'nda misafir eden Demircan, Turizmcilere özel Beyoğlu gezisi düzenleyerek Beyoğlu'nun güzel ve turistik yerlerini tanıttı. Turizmcilerle yakından ilgilenen Başkan Demircan, Beyoğlu'nun turistler tarafından yoğun ilgi görmesi adına yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Tarihi Serkidoryan binasını, Emek Sinemasını ve Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesini gezen heyet, başkan Demircan'a teşekkür etti."Türkiye turizm konusunda iddialı bir ülke"Beyoğlu'nun turizm açısından önemli bir nokta olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye turizm konusunda iddialı bir ülke. Özellikle İstanbul ve özellikle Beyoğlu, 45 bin yatağımızla 19 bin perakende sektörümüzle İstanbul'un kalbinde turizmle iç içe bir ilçeyiz. Dolayısıyla son bir yıl da yaşadığımız turizm konusundaki sorunları aşma konusunda ülkemizdeki bir çok kuruluş üzerinde düşeni yapmaya ve bu süreçte en değerli şey olan tanıtım ve davet mekanizmasını yürütmeyi hedefliyor. Ben bu anlamda bu organizasyonu yapan arkadaşlarımıza müteşekkirim. Onları Beyoğlu'nda ağırlama fırsatı bulduk. Beyoğlu deyince tarihi simgesel yapılardan olan Emek Sinemasında onları ağırladık. Çünkü bu organizasyonu yapan insanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere kongre amaçlı organizasyonlar düzenliyorlar ve gittikleri yerde tarihi mekanlarda, bu tip yerlerde event yapmayı da düşünebilecekler. Yani çok iş hedefli, iş merkezli ve ülkemize turist taşıyacak ve ticari kapasitelerini arttıracak bu aktivitelere Beyoğlu'nun, İstanbul'un ve Türkiye'nin ihtiyacı var. Konuklarımızı ağırlamaktan mutluyuz. Bu organizasyonu yapan kardeşlerimize de müteşekkiriz" diye konuştu.