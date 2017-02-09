09.02.2017 18:35:54

Dünyanın en büyük mülteci kampıyla ilgi karar verildi

Kenya'da Yüksek Mahkeme, hükümetin dünyada en büyük mülteci kampı olan Dadaab'ın kapatılmasına yönelik kararını iptal etti.

Kenya'da Yüksek Mahkeme, hükümetin 260 bin Somalili mültecinin kaldığı Dadaab kampının kapatılmasına yönelik kararını iptal etti. Kenya hükümeti, Eş Şebab örgütünün saldırılarını bu kampta planladığını iddia etmişti.

Yüksek Mahkeme ise hükümetin "ölçüsüz ve zalim" kararının anayasaya ve mültecileri koruyan uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna hükmetti.

"YASADIŞI VE AYRIMCI"

Yargıç John Mativo, "Hükümetin özellikle Somalili mültecileri hedef alması yasa dışı ve ayrımcı" dedi.

Somali'den kaçanların kaldığı Dadaab mülteci kampı, 1991'de kurulmuştu.

KENYA HÜKÜMETİ KAPATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kenya hükümeti geçen yıl güvenlik nedeniyle kampın kapatılacağını açıklamıştı.

Karar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine altı ay uygulanmamıştı.

KARAR TEMYİZE GİDEBİLİR

BBC Kenya muhabiri Nancy Kacungira, hükümetin kararı temyize götürebileceğini aktardı.

Ancak Kacungira, hükümetin mahkeme kararı sonrası kampın işleyişinin normale dönmesine yönelik bazı düzenlemeler yapması gerektiğini söylüyor.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) ise mahkemenin kararını sevinçle karşıladı.

"TARİHİ BİR GÜN"

Örgütün Kenya'daki yetkilisi Muthoni Wanyeki, "Bugün çeyrek milyon mülteci için tarihi bir gün. Bu insanlar Somali'ye geri dönmeye zorlandıkları takdirde insan hakları ciddi ölçüde risk altında olacaktı" dedi.

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