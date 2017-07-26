26.07.2017 15:24:34

Dünyanın dört bir yanından gün batımını izlemeye geliyorlar

Nevşehir'i Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisi, gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Kapadokya'da bulunan Kızılçukur Vadisi, Türkiye'de gün batımının en iyi izlenebildiği mekanlar arasında gösteriliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peri bacaları ile süslü vadi yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi'ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Kapadokya bölgesine Azerbaycan'dan gelen Aynishan Guliyeva, "Kapadokya'da Kızılçukur vadisinde gün batımı izlemek çok romantik. Ben çok sevdim. Herkese Kapadokya'da gün batımı izlemeyi tavsiye ediyorum. Kapadokya'ya gelip de bu görüntüyü izlememek bence günah. Onun için ki herkes gelmeli ve görmeli. Ben Kapadokya'ya gelmeyi hep hayal ettim. Şuan gerçekten çok mutluyum. Tüm dünyaya sesleniyorum. En güzel gün batımı Kapadokya'da" şeklinde konuştu.



Vusale Abbasova da, "Manzara o kadar muhteşem ki sözler yetersiz" dedi. Abbasova, "Buradaki manzarayı anlatmama kelimeler yetmez, gerçekten süper bir manzara var. Peribacalarının fonunda güneş ışığının yansıması sadece bir huzur veriyor insana. Bence bu zevki herkes tatmalı. Böyle bir mekan dünyada Kapadokya'dan başka var mı bilmiyorum. Onun için resimlerde ve televizyonlarda gördüğüm manzara karşısında o kadar farklı bir düşünce ile ayrılacağım. Güzellik görmek isteyen, sevgi görmek isteyen, huzur bulmak isteyen, mutluluk görmek isteyen ve kendini görmek isteyen bu manzarayı görmeli" diye konuştu.



Moldovya'dan gelen Anya isimli turist ise, "Kapadokya'da gün batımı izliyoruz. Manzara gerçekten müthiş. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Dünyada herkes buraya bir defa da olsa gelmeli" dedi.