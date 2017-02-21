21.02.2017 11:30:39

Dünyadaki nükleer santral tehditlerine Türkiye'den çözüm

Nükleer santrallerin sızıntı meselesine Türkiye'deki bir AR-GE firması tarafından çare bulundu.

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Nükleer santrallerin sızıntı meselesine Türkiye'deki bir AR-GE firması tarafından çare bulundu.Sayıları dünyada 500 civarında olan nükleer santraller, patlama ve sızıntı durumunda çevreye ölüm saçıyor. Nükleer santrallerden radyasyon sızıntısı konusunda 4 yıldır çalışma yürüten Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kale Natürel, dünya rezervlerinin yüzde 72'sini ülkemizde barındıran bor ham maddesini saflaştırarak elde ettiği sodyum pentaborat maddesini en düşük seviyeye indirmeyi başardı. Bilim alanında dünyanın en başarılı ülkelerinde bile 9 su molekülüne kadar indirilerek saflaştırılan sodyum pentaborat maddesini 7 su molekülüne indirmeyi başaran firma, bu maddeyi, ismini açıklamadığı başka bir maddeyle de birleştirerek radyasyonu geçirmeyen beton elde etti.Yıllardır üzerinde çalıştıkları buluşun patentini de alan firma yetkilisi Faruk Durukan, "Dünyada yaklaşık 500 civarında faal nükleer santral var. Bunların en büyük riski patlamalarıdır. Bizim 4 yıldır üzerinde çalıştığımız husus, santrallerin patladıktan sonra ortaya çıkarttıkları sızıntı ile ilgili. Geçen sene bu çalışmamız ile NASA kimya ödülü ve geçen sene Amerika'da 3 bilim ödülü aldık. Bu projemiz de bu çalışmamızla aynı. Radyasyon sızıntısını, bilhassa nötron ışınlarını durduran ham maddeyi üretmeyi başardık. Bu çalışmamız ödüller aldı ve ben de bu çalışmayı yapan ekibin içindeydim. Ben ekipte bu ham maddeyi yapan kişiydim. Artık üretime geçtik. Tuğla halinde, dünyadaki tüm nükleer santralleri zırhlamaya talibiz. Dünyanın başındaki bu sıkıntıyı gidermeye talibiz. Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde olan bor ham maddesini son teknoloji ile işleyerek 7 su moleküllü sodyum pentaboratı elde etmeyi başardık. Bunun ile zırhlamayı başardık. 3 yıl önce patentini alma başvurusunu yapmıştık ve artık hak kazandık. Artık nükleer santral sızıntılarını durduran projeye talibiz. İlle de sızıntı beklemeye gerek yok. Şimdiden santralleri kaplayabiliriz" dedi.