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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Kötülüğü Paylaşma Zihinleri Bulandırma!
Nureddin Yıldız Hoca, 'İnternet Fıkhı' başlığı altında yaptığı derslerde, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi..
İdlip'teki kimyasal saldırıda Rusya'nın payı var mı?
Vatandaşlara İdlip'teki kimyasal saldırıda Rusya'nın olası rolünü ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suriye savaşı için neden çözüm üretemediğini sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Doğu Türkistan'daki yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Vatandaşlara Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu yasaklar hakkında ne düşündüklerini, Türkiye'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatının neler yapabileceğini sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Somali’deki açlığın sebebi sizce nedir?
Vatandaşlara Somali'deki açlık ve susuzluk krizi hakkında ne düşündüklerini ve Türkiye'nin ne yapabileceğini sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Savaştan en çok kimler etkileniyor?
Vatandaşlara Yemen'deki iç savaş ve insani kriz hakkında ne düşündüklerini ve Türkiye'nin ne yapabileceğini sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
THY'den Somali için yardım isteyen genç
Twitter'da Somali'ye uçan tek havayolu şirketi olan Türk Havayolları'na seslenen yabancı genç, sosyal medyada oluşturduğu #TurkishAirlinesHelpSomalia (TürkHavayollarıSomaliyeYardımEt) etiketiyle Somali'deki insanlar için yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan videodaki gence Türk Havayolları cevap verdi.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
YGS sonrası 'silgileri' karşılaştıran genç, sosyal medyayı yıktı geçti
Dün yapılan YGS'den sonra bir genç, sınavda kendilerine verilen silgiye isyan etti. Pelikan marka silgiyi yerden yere vuran genç ÖSYM'ye seslendi: '60 lira alıyorsunuz ama bu silgiyi veriyorsunuz!'
Abdülhamit dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı
Abdülhamit dizisi 3. Bölüm fragmanı
El Bab sokaklarında mehter marşı yankılandı
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.
Erdoğan'dan 'Karargah Rahatsız' manşetine sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' manşetine çok sert tepki gösterdi.
Türkiye’den KKTC’ye giden içme suyu denize akıtılıyor
Türkiye’den milyarlık yatırımlarla KKTC’ye getirilen içme suyunun denize akıtılmasına halk tepki gösterdi.
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de Cassne 310 tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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