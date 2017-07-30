30.07.2017 11:15:46

Dünyaca ünlü yıldızın menajeri açıkladı: Anlaştık

Kadrosuna yeni sezon öncesi; Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano gibi yıldız oyuncuları dahil eden sarı-kırmızılılardan bir bomba daha geldi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini ile anlaşmaya vardı.

A Spor'a konuşan Fellaini'nin Türkiye temsilcisi Özkan Doğan, Galatasaray'ın Marouane Fellaini ile 5 yıllığına anlaşmaya vardığını ve sadece oyuncunun kulübü Manchester United ile Galatasaray arasında küçük bir pürüz kaldığını söyledi.