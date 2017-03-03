03.03.2017 20:00:52

Dünyaca ünlü Türk Profesöre veda

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün kazanan ve dün 77 yaşında hayatını kaybeden Prof

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Psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün kazanan ve dün 77 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı son yolculuğuna uğurlandı.Sosyal psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında üne sahip olan, dün 77 yaşındayken hayatını kaybeden Türk Porf. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı için ikindi namazını müteakiben Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Kağıtçıbaşı'nın oğlu Emrah Kağıtçıbaşı ve kızı Elif Kağıtçıbaşı kabul ettiği cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İlhan Kesici'nin yanı sıra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, oyuncu Erdal Özyağcı ile ünlü profesörün yakın çevresi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik istenmesi sırasında birçok kişi gözyaşlarına hakim olamazken, oğul Emrah Kağıtçıbaşı en çok gözyaşı dökenlerin başında geldi.Ünlü profesörü anlatan oyuncu Erdal Özyağcı, "Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük sosyopsikoloji üzerine profesör olmuş, tam bir cumhuriyet kadını. Çok doğru, dürüst. Kadın hakları, kadınlarla olan ilişkisi anlatılamaz gibi geliyor bana. Çiğdem Hanım'ın annesi de benim ilkokul hocamdı, Süheyla Çizakça" ifadelerini kullandı.İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Kağıtçıbaşı'nın naaaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülürken, merhumenin naaşının Hasdal Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.(Hüseyin Coşkun /İHA)