11.05.2017 13:39:49

Dünyaca ünlü sirk gösteri grubu Gaziantep'te seyirciyle buluşacak

Yetenekleri, cesareti ve tehlikalı şovları ile yürükleri ağza getiren dünyaca ünlü sirk gösteri grubu, Gaziantep'te seyircisi ile buluşacak.

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Yetenekleri, cesareti ve tehlikalı şovları ile yürükleri ağza getiren dünyaca ünlü sirk gösteri grubu, Gaziantep'te seyircisi ile buluşacak.Avrupa'nın bir çok ülkesinde, Uzak doğuda, Asya'da, Amerika'da, Afrika'da ve dünyanın bir çok ülkesinde, gösteriler yapan, özgürlükleri yetenekleriyle ve cesaretleriyle haklı bir başarının sahibi olan dünyaca ünlü sirk gösteri grubu, Gaziantep'te birbirinden tehlikeli gösterilerini sergileyecek. İzleyiciler, yer ve hava akrobasisinin en tehlikeli görüntülerinin yer alacağı gösteride, havada uçarak salto atan, İp üzerindeki cambaz, Amerikan kalso ile yapılan şovun yanı sıra, jimnastik, Jonklör ve muhteşem atlı gösterileri ile sürprizleri yakından görme fırsatı bulacak.En küçük yaşlardan olgun insanlara kadar herkesin ilgisini çekmesi beklenen gösteri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile 14-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak kapılarını izleyicilerine açacak. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda sahne alacak grup, şovlarını hafta içi 10.00-13.00, hafta sonu ise 14.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.