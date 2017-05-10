10.05.2017 14:46:51

Dünyaca ünlü görme engelli Türk ressamın eserleri Yenikapı Metro İstasyonu'nda

Engelliler Haftası dolayısıyla Yenikapı Metro İstasyonunda dünyaca Ünlü görme engelli Türk ressam Eşref Armağan'ın eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını ünlü ressam Armağan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte gerçekleştirdi.

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Engelliler Haftası dolayısıyla Yenikapı Metro İstasyonunda dünyaca Ünlü görme engelli Türk ressam Eşref Armağan'ın eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını ünlü ressam Armağan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte gerçekleştirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yenikapı Metro İstasyonunda "Bizim İçin Engel Yok" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, dünyaca ünlü görme engelli Türk ressam Eşref Armağan'ın kendi eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, dünyaca ünlü görme engelli Türk ressam Eşref Armağan ve çok sayıda sanatsever katıldı.Serginin açılış kurdelesini Hayri Baraçlı ile birlikte kesen ressam Eşref Armağan, "İnşallah engelliler için hayırlı olur" dedi.Serginin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Bu hafta Engelliler Haftası. Eşref hocamın hakikaten büyük eserlerini burada hep beraber açılışından sonra seyredeceğiz, bakacağız ama unutmamız gerekir ki bizler erişilebilir İstanbul'da hedeflediğimiz hizmet anlayışını ortaya koyarken, engellilerimizi de, vatandaşlarımızı da anlamamız gerekiyor. Biz de bir gün engelli olabiliriz. Bu anlayışla hareket edersek, onları daha iyi anlar daha iyi hizmet kalitemizi de arttırırız diyorum" şeklinde konuştu.Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü İSEM Engelliler Müzik Grubu da konser verdi. Etkinlikler kapsamında; kendi alanlarında dünyaca başarılı, 40 engelli ünlü kişinin isim, fotoğraf ve özgeçmişlerinin derlendiği "Engel Tanımayanlar" sergisi de bir hafta boyunca Yenikapı İstasyonu etkinlik alanında yer alacak.