23.02.2017 11:55:47

Dünya'ya benzer 7 gezegen bulundu

NASA yetkilileri, dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde Dünya'ya benzer 7 gezegenin bulunduğunu, bunlardan 3'ünde yaşamı destekler k

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NASA yetkilileri, dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde Dünya'ya benzer 7 gezegenin bulunduğunu, bunlardan 3'ünde yaşamı destekler koşulların bulunabileceğini açıkladı.Bern Üniversitesinden Prof. Brice- Olivier Demory, Jüpiter büyüklüğündeki Trappist-1 adındaki seri yıldızın etrafından dönen 7 gezegenden üçünde hayat bulunabileceği kaydedildi. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da Spitzer Uzay Teleskopunun Trappist-1 yıldızının güneş sistemine benzer bir yapıda olduğunu gösterdiğini açıkladı.NASA'nın Bilim Misyon Direktörlüğünden Thomas Zurbuchen, bu keşfin ikinci bir dünyanın bulunma ihtimalinin an meselesi olduğunun işaretini verdiğini söyledi. Zurbuchen, NASA, bu keşfin, güneş sisteminin dışında tek bir yıldızın etrafında bu kadar çok sayıda yaşanabilir gezegenin bulunmasının bir rekor olduğunu sözlerine ekledi.Bu 7 gezegenin, güneşe en yakın olan Merkür'den yıldıza daha yakın bir yörüngede olmasının sık geçişlere yol açacağı, gözlem ve veri toplama konusunda çok büyük fırsatlar sağlayabileceği ifade edildi. Güneşin onda bir boyutundaki Trappist-1 yıldızının çok küçük ve soğuk olması sebebiyle, etrafındaki gezegenlerin yıldıza yakın yörüngede olmasına rağmen içlerinden en az üçünde yeteri kadar su ve hayat olmasının mümkün olabileceği kaydedildi.