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Dünya, Trump'a karşı duran yargıcı konuşuyor!
31.01.2017 03:55:56

Dünya, Trump'a karşı duran yargıcı konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasasıyla ilgili getirdiği yasaya durdurma kararı alan kadın yargıç Ann Donnelly, dünya medyasının gündemine oturdu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye getirdiği yasak kapsamının halihazırda vizesi olanların ve göçmenlik statüsü onaylanmış kişilerin sınırdışı edilmesini durdurma kararını alan kadın yargıç Ann Donnelly, Amerikan ve dünya medyasının ilgi odağı haline geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 25 yıl bölge savcısı yardımcısı olarak çalışan daha sonra 6 yıl eyalet yargıcı olarak hizmet veren Donnelly, 2015 yılında Demokrat Senatör Chuck Schumer'in tavsiyesi üzerine dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın aday göstermesi sonucu federal hâkim olarak atanmıştı.

‘ZORLUKLARA HAZIRIM'

Donnelly'nin en önemli davası bölge savcısı yardımcısıyken, Tyco şirketinin CEO'su Dennis Kozlowski'ye şirketten 100 milyon doları çalma suçlamalasıyla açılan soruşturmaydı. Kozlowski, sahip oldığu 6 bin dolarlık altın duş perdesi ve düzenlediği 2 milyon dolarlık doğumgünü partisiyle dikkat çeken bir isimdi. Senato'da oylama sırasında federal yargıçlığa hazır olup olmadığı sorulduğunda ‘Zorluklara hazırım' yanıtını vermişti. Evli ve 2 iki çocuk annesi olan Donnelly, Senato'daki oylamada 95 lehte, 2 aleyhte oy almıştı. Donnelly, Michigan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'nde de hukuk eğitimi aldı.

SON ANDA DURDURDU

Yargıç Donnelly, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) New York'ta gözaltına alınan iki Iraklı için yaptığı başvuruda emsal oluşturacak bir karar vererek yasak sonrası ülkeye yasal vizeyle gelmiş olanların sınır dışı edilmesini durdurma kararı almıştı. Donnelly'nin meşru oturma müsadesi hakkı tanıyan yeşil kartı (green card) ve geçerli vizesi olanların sınır dışı edilmemesine yönelik kararı okuması sırasında, başvuruyu yapan avukatlardan biri, eğer hızlı hareket etmezse bir göçmenin Suriye'ye gönderileceği yönünde uyarı da bulundu. Bunun üzerine Donnelly, hükümete Suriye'ye gönderilecek bu kişinin güvenliğini garanti edip edemediklerini sordu, ancak aldığı cevaptan ikna olmayınca kararı çıkardı. Donnelly'nin kararında geçerli vizesi olanların sınır dışı edilmemesi ifade edildi, ancak bu kişilerin ABD'ye alınması konusunda da bir hüküm verilmedi. Konuyla ilgili belirsizliğin şubat sonunda olması beklenen ikinci duruşmada ortadan kalkması bekleniyor.

16 BAŞSAVCIDAN KINAMA

ABD'deki 50 eyaletten 16'sının başsavcısı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini kınayan ortak bildiri yayımladı. Bildiride, “130 milyondan fazla Amerikalı ve eyaletlerimizdeki yabancıların başsavcıları olarak, Başkan Trump'ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnamesini kınıyoruz” denildi. Ortak bildiride, dini özgürlüğün, ABD'nin temel bir ilkesi olduğu, her zaman da öyle olacağı ve hiçbir başkanın bu gerçeği değiştiremeyeceği ifade edildi. Bildiride, New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerininin başsavcılarının imzası yer aldı.

TRUMP SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah ilk iş olarak Twitter'dan 7 Müslüman ülkeye ve göçmenlere getirdiği ülkeye giriş yasağını savunmaya geçti. Trump, ABD'ye girişlerine izin verilmeyen kişilerle ilgili durumun abartıldığını, 325 bin kişiden sadece 109'unun gözaltına alındığını ifade etti. Trump, havalimanındaki sorunların “bilgisayar sistemleri, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaşlarından kaynaklandığını” yazdı. Senatör Chuck Schumer, önceki gün Trump'ın kararnamesini kınadığı konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı. 

Trump, kendi partisinden gelen eleştirilere de cevap verdi.

 



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