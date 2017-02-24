25.02.2017 06:57:22

Dünya şefinden Türk mutfağına sahip çıkın uyarısı

Kuşadası'nda gerçekleşen şefler şampiyonasının jüri başkanı olan Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas A. Gugler, Türk mutfağının en iyi lezzetlere sahip olduğuna dikkat çekerek 'Özünüze sahip çıkın' uyarısı yaptı.

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Kuşadası'nda gerçekleşen şefler şampiyonasının jüri başkanı olan Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas A. Gugler, Türk mutfağının en iyi lezzetlere sahip olduğuna dikkat çekerek "Özünüze sahip çıkın" uyarısı yaptı.Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nda (Aegean Hosttech) Ege'nin lezzetleri de görücüye çıktı. GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen Aegean Hosttech bünyesindeki 3. Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası"nın (Universiade 2017) ilk gününde kıran kırana rekabet yaşandı. 14 ülkeden gelen uluslararası jüri, yaptığı değerlendirmede "kapalı kutu" olarak verilecek malzemelerle yarışacak finalistleri belirledi.Yarışmanın jüri başkanı olan Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler, Türk mutfağına övgüler yağdırdı ancak önemli de uyarılarda bulundu. Türkiye'nin turizme önemli bir noktada bulunduğunu, otel, eğlence yerleri, restoranların kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Gugler, buralarda "iyi yemek" sunulmasıyla gastronomi turizminde de yükselen değerler arasında yer alacağını söyledi.Aegean Hosttech bünyesindeki yarışmanın da ulusal düzeyde olmasına karşın gördüğü uluslararası ilginin "Türk Mutfağının beğenilen bir lezzet sunmasından" kaynaklandığına dikkat çeken Gugler, "Şunu herkes bilmeli. Türk mutfağı inanılmaz güzel. Bir o kadar da inanılmaz çeşide sahip. Bu yarışmayla, Türk şeflerle çalışan uluslararası şefler, kültürel mirası öğreniyor onlarda bu mirası lezzetlerine yansıtıyorlar. Ancak dikkatimi çeken bir konu var. Yeni şeflerin bir çoğu yeni şeyleri denemeye çalışıyor. Bu doğru değil. Aslında özünüze sahip çıkmak çok daha önemli" dedi.HİÇ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYİNZengin içeriğe sahip Anadolu mutfağının, Türk aşçısının eğitimle birlikte kalitesini yükseltmesine karşın yeni şeflerin "denemeler" adı altında yaptığı "değişimlerin" bir dengeye oturtulması gerektiğini söyleyen Gugler. "Aslında hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok. Örneğin İskender Kebabı, İskender Kebabıdır ya da çubuk fasülye, çubuk fasülyedir. Bunların lezzeti zaten çok güzel. Değiştirmeyin. Özünüze sahip çıkın. Bu çok önemli" diye konuştu.ANADOLU MUTFAĞI İÇİN YURTDIŞI MARKETLERE ÇIKARMA YAPINAnadolu mutfağının özünde ise "yöresel doğal" malzemelerin kullanımının yattığını söyleyen Gugler, "Dünyada Anadolu mutfağının daha iyi tanıtılması için yurtdışındaki marketlerde, Türkiye'nin yöresel doğal ürünlerin yer alması gerekiyor. Bu malzemeler bulunsun ki oradaki restoranlarda Anadolu mutfağı sunulabilsin" dedi.KADIN BUDU KÖFTE İNANILMAZKendisinin favori yemeğinin İskender Kebap olduğunu daha önce açıkladığını ancak kadınbudu köftenin de "inanılmaz" bir lezzet olduğunu söyleyen Gugler, "Ispanaklı börek ve saç kavurma da harika. Şunu herkes bilsin, Anadolu mutfağının lezzetlerinin hepsi çok güzel ve birini diğeriyle kıyaslamak mümkün değil" diye konuştu.