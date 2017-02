22.02.2017 08:32:40

Dünya Şampiyonu Derya Can'dan antrenmanda yeni rekor

Çanakkaleli Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Derya Can, 24 Şubat'ta Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında deneyeceği yatay dalış rekorunu antrenmanda kırmayı başardı.

Çanakkaleli Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Derya Can, 24 Şubat'ta Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında deneyeceği yatay dalış rekorunu antrenmanda kırmayı başardı.Genç yaşına rağmen kariyerinde 15 yılda 40'tan fazla Türkiye rekoru, sayısız madalya ve 5 dünya rekoru bulunduran Derya Can, 24 Şubat tarihinde gerçekleştireceği rekor denemesi için Avusturya'da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak 'paletli değişken ağırlık' dalında 111 metre, 'paletsiz değişken ağırlık' dalında ise 94 metrelik dalışlarıyla iki dünya rekoru kıran Çanakkaleli milli yüzücü bu kez, Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında yatay dalışta, Fransız sporcu Aurero Asso'ya ait 112.3 metrelik rekoru kırmaya çalışacak. Ancak Derya, bu dereceyi antrenmanlarında geçerek rekoru şimdiden başardı.'Rekoru kırdığımız için çok mutluyum'Milli gururumuz Can, "Şu an Avusturya'daki Weissensee Gölü'ndeyiz. Burası donmuş bir göl. 24 Şubat'ta bir rekor denemesi yapacağız. Rekor denememizde de Fransız bir sporcuya ait 112 metrelik rekoru geliştirmeyi hedefliyorum. Şu anki hattımızın mesafesi 116-117 metre civarında. Bu metreleri antrenmanlarda iki kere geçtim zaten. O yüzden rekora bir sağlık sorunu olmazsa kesin gözüyle bakıyoruz. Rekoru kırdığımız için çok mutluyum. En son 16-17 Aralık'ta Kaş'ta 111 metreye dalarak dünyanın en derine dalan kadını olmuştum tek nefeste. Şimdide buzun altında en uzun mesafeyi kat eden kadın olarak tarihe geçmek istiyorum. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde de bütün Türk kadınlarına armağan etmek istiyorum" diye konuştu.