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Dünya Gümrük günü kutlamaları
30.01.2017 13:06:41

Dünya Gümrük günü kutlamaları

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak, beraberindeki heyet ile 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak, beraberindeki heyet ile 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

26 Ocak'ta toplantı nedeniyle Ankara'da olduğu için ziyareti bugün yapabildiklerini ifade eden Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak, bağlı gümrük kapılarındaki çalışmalar hakkında Vali Özdemir'e bilgiler verdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edirne, ülkemizin batıya açılan kapısı ve Edirne denince akla Kapıkule ve diğer sınır kapıları geliyor. Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan Kapıkule ve bölgedeki diğer kapılarda görev yapan ve özveriyle çalışan tüm personelin gümrük gününü kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak, beraberindeki heyet ile 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da makamında ziyaret etti. 26 Ocak'ta toplantı nedeniyle Ankara'da olduğu için ziyareti bugün yapabildiklerini ifade eden Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak, bağlı gümrük kapılarındaki çalışmalar hakkında Gürkan'a bilgiler verdi.

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