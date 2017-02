13.02.2017 10:53:40

Dünya Epilepsi Günü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Oğuz Erdinç, 'Dünya Epilepsi Günü' dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Oğuz Erdinç, "Dünya Epilepsi Günü" dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı.Prof. Dr. Osman Oğuz Erdinç, epilepsinin nörolojik hastalıklar arasında görülme sıklığının 4. sırada geldiğini anlattı. Erkeklerde ve beyaz ırklarda epilipsinin daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Erdinç, "Uluslararası Epilepsiyle Savaş Derneği'nin kararıyla her yıl Şubat ayının ikinci Pazartesi günü 'Dünya Epilepsi Günü' olarak kabul edilmiştir. Epilepsi nörolojik hastalıklar içinde görülme sıklığı bakımından 4. sırada gelmekte olup, tekrarlayan nöbetlerle seyreden kronik bir hastalıktır. Pek çok kişide epilepsi nöbet tipleri birbirine benzer. Ancak aynı kişide farklı nöbet tipleri de izlenebilir. Başka nörolojik sorunları olan kişilerde de epilepsi izlenebilir. Erkeklerde ve beyaz ırkta biraz daha fazla görülür. Bir grup epilepsili kişide EEG incelemesi, klinik öykü, aile hikayesi birbirlerine benzerse bu özel durumlarda özel epilepsi sendromlarından söz edilebilir. Epilepsinin kaynağı beyindir. Epilepsi nöbetleri sırasında gözle görülen vücudun farklı kısımlarının etkilendiğidir. Ancak tüm bunlara beyindeki artmış elektriksel aktivite neden olur. Nöbet sırasında etkilenen vücut bölgesi, beyinde o bölgenin temsil edildiği beyin alanındadır. Beyinde etkilenen bu bölgedeki artmış elektriksel olay nöbetin nasıl görüldüğü, süresi ve şiddetini belirler" dedi.Her 26 kişiden birinde epilepsinin görüldüğünü ifade eden Erdinç, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Nöbetler ve epilepsi kişinin güvenliğini, ilişkilerini, işini, çalışmasını, araç kullanmasını etkiler. Toplumsal algı ve epilepsi tedavisi süreçleri gördüğümüz nöbetlerden çok daha fazla etkili olur. Epilepsiye benzer durumlar kan şekeri düşmeleri, alkol alımının kesimi, tansiyon düşmesi veya psikolojik durumlarda da izlenebilir. Epilepsi nöbetleri beyin harabiyeti oluşturan durumlarda veya ailesel yatkınlıklarda da ortaya çıkabilir. Ancak epilepsinin sıklıkla kesin olarak nedeni henüz tamamen açıklanamamaktadır. ABD'de her yıl yeni epilepsi tanısı 100 bin kişide 48 kişidir. Yani her 100 bin kişinin içinde 48 kişi epilepsi nöbeti geçirecektir. Bu oran çocuk ve yaşlılarda daha fazladır. Tüm yaşam süresine bakıldığında her 26 kişiden 1'inde yaşamlarının bir bölümünde epilepsi gelişecektir. Epilepsi, tiplerine göre tedaviye yanıt verir. Bazı epilepsi tipleri ilaçla tamamen düzelebilirken bazılarında ilaç tedavisi yetmeyebilir. Uygun olan hasta gruplarına epilepsi cerrahisi, ketojenik diyet, Vagal Sinir Uyarımı gibi yöntemler uygulanabilir. Bu özel günde epilepsi hakkında yanlış inanç ve tedavi yöntemlerinden uzaklaşalım. Bilinçli olarak korkmadan ve utanmadan epilepsiyle yaşamlarımızı herkes gibi yaşayalım."