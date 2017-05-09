10.05.2017 10:14:47

Dünya Engelliler Haftası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:- 'İnanıyorum ki milletimizle el ele verdiğimiz sürece her alanda olduğu gibi engellilerimiz için de daha etkin politikalar geliştirecek, engelsiz bir Türkiye'nin önündeki her türlü engeli birlikte aşacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "İnanıyorum ki milletimizle el ele verdiğimiz sürece her alanda olduğu gibi engellilerimiz için de daha etkin politikalar geliştirecek, engelsiz bir Türkiye'nin önündeki her türlü engeli birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Çalık, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelliliğin sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve toplumdaki tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engellilere pozitif ayrımcılık ilkesiyle yaklaştığını vurgulayan Çalık, engellilerin sorunlarına çözümler üreterek toplumsal hayatta daha aktif yer almalarının, iş gücüne daha fazla katılmalarının en büyük destekçisi olduklarını kaydetti.

Yüreklerinde taşıdıkları güçlü sevgi ve azimle tüm engelleri aşan engellilerin hayata geçirdikleri sosyal politikalarla sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında büyük başarılara imza attıklarına dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki milletimizle el ele verdiğimiz sürece her alanda olduğu gibi engellilerimiz için de daha etkin politikalar geliştirecek, engelsiz bir Türkiye'nin önündeki her türlü engeli birlikte aşacağız. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasının toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum."