02.03.2017 13:50:55

Dünya demir yolu sektörü İstanbul'da buluştu

Dünyanın farklı ülkelerindeki uluslararası üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getiren '7. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı' başladı- ITE Turkey Nakliye&Lojistik Grup Direktörü Revah:- 'Yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılmasına platform oluşturan fuar, demir yolu sektörüne ve ülke ekonom

"Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail" kapılarını ziyaretçilere açtı.

EUF-E Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Genel Müdürü Jean-Pierre Loubinoux'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TCDD, Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMSAŞ), KOSGEB ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) desteğiyle düzenlenen fuarda ulusal ve uluslararası olmak üzere 200'den fazla firma yer alıyor.

Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenen fuarda 25 ülke katılıyor.

21 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara katılan ülkeler arasında Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa başı çekiyor.

Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük 3 demir yolu fuarından biri olma özelliğini taşıyan fuar, bölge sektör profesyonellerini yeni yatırımlar, yeni ürün ve teknolojiler odağında bir araya getiriyor.





- Fuarda konferans ve paneller gerçekleştirilecek





Fuar kapsamında bilgilendirici konferans ve paneller de düzenlenecek.

Eurasia Rail boyunca devam edecek konferans programında, "Kent içi Raylı Sistem Sorunları", "Yeni Demiryolu Mevzuatı", "Demiryolu Çeken-Çekilen Araçlarındaki Gelişmeler", "Demiryolu Güvenliği" ve "Demiryollarında Özel Konular" isimli konferanslar olacak.

Bu başlıklar altında gerçekleşecek panellerde ise "Toplu Taşımanın Yerli Ekonomi Üzerindeki Etkisi", "Kent içi Toplu Taşımada Kurumsallaşma", "Otomasyon", "Güvenlik", "Enerji Tasarrufu", "Yenilenebilir Enerji", "Maliyet Azaltma", "Yeni Üretim Teknikleri" ve "Demiryolu Yol Emniyeti: Otomatik Hat Uyarı Sistemleri" ile ilgili bilgiler katılımcı ve ziyaretçilere sunulacak.







- "Fuar, 2023 demiryolu hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor"





EUF-E Uluslararası Fuarcılık'ın üst kuruluşu ITE Turkey'in Nakliye&Lojistik Grup Direktörü Moris Revah, açılış kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üzerinde raylı sistemlerin hızlı, ekonomik, çevre dostu, güvenli ve çağdaş sistemler olmalarından dolayı her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi.

Bu yıl fuarın Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa başta olmak üzere 25 ülkenin katılımı ile gerçekleştiği bilgisini veren Revah, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılmasına platform oluşturan Eurasia Rail'in, demir yolu sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Revah, Türkiye'de başarılı projelerin sayısının gün geçtikçe arttığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demiryolu sektöründeki başarıları ile dünya devleri tarafından dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yerli üretim tramvaylarımızın, Türk sanayisine ve mühendisliğine olan olumlu yansımalarını gün geçtikçe daha fazla görüyoruz. Günümüzde artık demir yolu sektörü ile ilgili dünya devleri yerli tedarikçilerimizden yurt dışı projelerinde de faydalanmak istiyor. Bu Türk demir yolu sektörünün geleceği ve yerli üreticilerimiz için çok güzel bir gelişme."

Revah, Türkiye'nin 2023'e dair demir yolu hedeflerinden bahsederek, "Eurasia Rail Fuarı sektörün 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor." dedi.

Fuarı 2019 yılından itibaren iki senede bir, daha geniş alana sahip İzmir'deki fuar alanında gerçekleştireceklerini dile getiren Revah, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları yeni fuar projeleri "İstanbul Rail Tech"in de 2018'de demir yolu sektöründeki yeni teknolojilerin odağında gerçekleşeceğini kaydetti.





