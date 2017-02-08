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Dünya Bankası ile BOTAŞ arasında TANAP Projesi Kredi Anlaşması imzalandı
08.02.2017 17:09:34

Dünya Bankası ile BOTAŞ arasında TANAP Projesi Kredi Anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına erişerek önemli bir başarıya imza attı 2016'da. Yeter mi? Yetmez. 2017'de hedef bunu daha da yukarı taşımak' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına erişerek önemli bir başarıya imza attı 2016'da. Yeter mi? Yetmez. 2017'de hedef bunu daha da yukarı taşımak" dedi.

Dünya Bankası ile BOTAŞ Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için 400 milyon dolarlık kredi anlaşması Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

"Bir proje eğer her taraf için kazan kazan amacını ortaya koyuyorsa Türkiye olarak biz her projenin tarafıyız"

Törende konuşan Bakan Albayrak, sadece enerji piyasaları açısından değil ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli bir tören olduğuna vurgu yaparak, "Bugün hakikaten Türkiye'nin uzun yıllardan beri süregelen enerji piyasalarındaki 3 amaca hizmet eden projeler çerçevesindeki sonuna kadar destek olma motivasyonunun, ete kemiğe bürünen çok önemli bir projenin finansmanı ile ilgili önemli imzaların atılacağı bir gündeyiz. Çünkü enerji hayat, enerji ihtiyaç demek ve bunun sadece Türkiye için değil, bölge için, dünya için, küresel piyasalar için ne kadar önemli bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün, Türkiye'nin 3 amaca hizmet eden dediğimiz, yani bir proje eğer her taraf için kazan kazan amacını ortaya koyuyorsa ve bir proje eğer bölgesel ve küresel enerji piyasalarının arz ve güvenliğine hizmet ediyorsa ve belki de hepsinden önemlisi bölgesel barışa, huzura, küresel refaha katkıda bulunuyorsa bu 3 kritere uygun çerçevede Türkiye olarak biz her projenin tarafı olduğumuzu açıklamıştık. İşte bugün TANAP, on yıllardır belki de bir coğrafya açısından bakıldığında enerji piyasalarındaki birçok oyuncunun mağlubu olduğu bir dönemin hayali projeydi ve bu projenin özellikle Türkiye'nin liderliğinde Azerbaycan olmak üzere birçok partneri ile birlikte hayata geçmesi noktasında çok önemli adımlar atıldı ve bugün neredeyse üçte ikisini geçtiğimiz artık seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı sisteme, devreye alacağımız bir döneme doğru giderken, bu projenin uluslar arası finansman noktasında önemli bir ayağı olan Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansmanıyla ilgili kredi anlaşması için bir arada bulunmaktayız. Bu projenin hayata geçmesi ve enerji piyasaları noktasında ne kadar önemliyse bugün küresel ekonomi, küresel finansman, ekonomi piyasalarında yaşanan son yıllardaki gelişmeler noktasında Türkiye'nin 400 milyon dolarlık, böyle bir finansman paketiyle 2017 yılına güzel bir başlangıcı yapması bizim açımızdan, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Cuma günü Tuz Gölü Projesinin birinci fazılın ilk gaz basma törenini hayata geçiriyoruz"

"Bugün sadece alt yapı, enerji arz güvenliği, gaz depolama anlamında değil enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası yatırım bankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleri ile ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 yılı itibariyle inşallah bir terslik olmazsa farklı projelerimizde tamamlamayı, imza noktasına getirmeyi, hayata geçirmeyi de hedefliyoruz" diyen bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece Türkiye'nin enerji piyasalarında oynamış olduğu rol ve bunun öneminin bölge ve dünya açısından nasıl bir anlam ifade ettiğini ortaya koymuyor, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin gelecek vizyonunu istikrarlı bir şekilde ortaya koyan önemli bir resmi karşımıza koymaktadır. Bu stratejik vizyon çerçevesinde özellikle enerji piyasalarında doğal gaz, elektrik, alt yapı kaynak çeşitliliği, depolama tüm bu kaynaklar noktasında özellikle son dönemde önemli projelere imza atıyoruz. Doğalgaz arz güvenliği diyoruz, son dönemde özellikle doğalgaz arzını arttırma noktasında sadece depolama değil, enerji kapasitesi genişletilmesi açısından önemli projeleri hayata geçirdik ve geçiriyoruz ve inşallah bu yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin doğalgaz arzı noktasında mevcut devam eden kapasite genişletmeleriyle Türkiye çok rekabetçi ve güçlü bir konuma erişecektir. 2018-2019 depolama noktasında ki bu cuma günü Tuz Gölü Projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve açılışını gerçekleştireceği bir törenle birinci fazılın ilk gaz basma törenini hayata geçiriyoruz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasında bir taraftan TANAP diğer taraftan Türk Akımı diğer taraftan Doğu ve Güney coğrafyamızdaki yeni boru hattı projeleri, Doğu Akdeniz gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması noktasındaki tüm bu 3 amaca hizmet eden projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyoruz."

"Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına erişerek önemli bir başarıya imza attı"

Türkiye'nin elektrik piyasasında da alt yapı iyileştirilmeleri noktasında da kaynak çeşitliliğine dair özellikle yerli kaynakların teşviki noktasında bu sene büyük bir rekor kırıldığını kaydeden Bakan Albayrak, "Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına erişerek önemli bir başarıya imza attı 2016'da. Yeter mi? Yetmez. 2017'de hedef bunu daha da yukarı taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında çok daha güçlü ve önemli atacağız. Nitekim yerli kaynaklarımız noktasında yerli kömürün dışında yenilenebilir enerji noktasında, güneş ve rüzgar noktasında da önümüzdeki hafta güneşte il adımını atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgârda çok önemli bir adım daha atacağız ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda ihtiyacı olan kurulu güç kapasitesini yerli ve yenilenebilir kaynakları motivasyonu özelinde Türkiye'nin hem iç piyasası ve pazarı hem de bölgesel enerji arz ve güvenliği noktasında çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tören ve bu imzalar vesilesiyle çok daha güzel projelerin hayata geçmesi için hayırlı bir başlangıç olur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Dünya Bankası ile BOTAŞ Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için 400 milyon dolarlık kredi anlaşması Muller ve Özcan arasında, Bakan Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

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