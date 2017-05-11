11.05.2017 21:00:46

Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti

Büyük Britanyalı Andy Murray, Madrid Açık Tenis Turnuvası üçüncü turunda klasmanda 59. sırada yer alan Hırvat Coric'e 2-0 yenilerek elendi

Teniste erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, Madrid Açık Turnuvası üçüncü turunda karşılaştığı Hırvat Borna Coric'e 2-0 yenilerek elendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü turunda Büyük Britanyalı Murray ile dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan Coric karşı karşıya geldi.

Murray, bir saat 25 dakika süren müsabakada 6-3'lük setler sonucunda rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2008 ve 2015'te kazandığı Madrid Açık'ta geçen yıl ise finalde Novak Djokovic'e kaybetmişti.

Turnuvanın ilk sürprizini yaparak Murray'i eleyen Coric, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Nasıl yaptım anlamadım ama iyi oynadım. Benim de şansım olduğuna her zaman inandım. Düşlerimde hep böyle oynamayı hayal ettim." şeklinde konuştu.

Coric, çeyrek finalde Grigor Dimitrov-Dominic Thiem eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.