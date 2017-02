08.02.2017 18:47:11

Dündar: 'OKİ son derece şeffaf bir kuruluş'

Osmangazi Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Gündem dışı konuşmaların ardından muhalefet partilerinin dile getirdiği konuları cevaplayan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, CHP Grup Sözcüsü Cevat Asa'nın OKİ ile ilgili eleştirilerine de cevap verdi. Dündar, "OKİ, Osmangazi Belediyesi'nin bir kuruluşudur. Her şeyiyle şeffaf bir yapıya sahiptir. Borcu ve alacağı bütün meclis üyelerine açıklanan bir kuruluş. Başka bir ortağı da yoktur. Osmangazi, kurumsal bir yapıya sahip bir belediye. Bu kurumsal yapı içerisinde yer alan OKİ, genel kurul kararları ile yönetilir. Genel kurula katılabilmek için, kanun gereği şirket ortağı olmak gerekiyor. Şirket ortağı olmayanlar, yasa gereği genel kurullara katılamaz. Her ne kadar belediyenin bir şirketi olsa da, genel kurullara şirket ortağı dışında kimselerin katılması mümkün değildir" dedi.Geçtiğimiz günlerde CHP ilçe yönetimi ve bazı meclis üyelerinin, OKİ'nin yönetim ofisine giderek kapısının kırarak içeri girdikleri şeklindeki bir habere ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Dündar, "Gazetede yer alan ifadeler asla kabul edilir değil. Burası Osmangazi Belediyesi'nin bir kuruluşu. Geçtiğimiz günlerde CHP ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin kapısını zorla açıp içeri girdikleri OKİ, öyle her isteyenin içeri girebileceği bir yer değil. Ayrıca, kapısını omuz atıp içeri girdiğinizi de basın mensubuna siz kendiniz söylüyorsunuz. Dilekçemizi yazıp savcılığa suç duyurusunda bulunduk. OKİ hakkında, izbe ve karargah şeklindeki sözleri kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.