22.02.2017 11:37:37

Dumlupınar'a ziyaretçi akını

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi, yurdun dört bir yanından 'Kültür turları' adı altında ziyaretçi akını uğruyor.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi, yurdun dört bir yanından 'Kültür turları' adı altında ziyaretçi akını uğruyor.Kurtuluş savaşının büyük meydanı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine özellikle doğu illerinde üniversite ve lise öğrencilerinin okuduğu okullar, düzenledikleri 'Kültür Turları' ile büyük ilgi gösteriyor.Kars, Bingöl, Malatya, Karabük ve daha birçok il ve ilçe okulları kültür turları programına Kurtuluş savaşının büyük meydanı Dumlupınar'ı da dahil ediyor. İlçe ekonomisine katkının yanı sıra Dumlupınar ve Kütahya tanıtımına büyük katkı sağlayan kültür kurları ilçede memnuniyetle karşılanıyor.Kültür Turlarında Dumlupınar tarihi anlatılıyor ve Kurtuluş savaşında Dumlupınar'da verilen mücadele gençlere tarihi kalıntılarıyla anlatılıyor. (YD-EFE)