11.02.2017 23:32:10

Duma’da diyaliz krizi büyüyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma semtinde kuşatma ve saldırılar nedeniyle temin edilemeyen diyaliz sarf malzemeleri böbrek hastalarını tehdit ediyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Suriye'nin başkenti Şam'ın kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinin Duma semtindeki Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi sarf malzemesi eksikliği nedeniyle diyaliz tedavilerinin durmak üzere olduğunu açıkladı.

BİR HAFTAMIZ VAR

Bölgede kayıtlı 31 diyaliz hastası olduğunu belirten İhtisas Hastanesi, “Gerekli sarf malzemeleri hasta sayısı 18 iken, 15 Ekim 2016 tarihinde, 250 seans miktarında sunulmuştur” ifadeleri ile hastalar için gerekli sarf malzemelerinin bulunmadığını duyurdu.

Hastane açıklamasında, “Eldeki bu miktarın tükenmeye yüz tutmasının ardından Diyaliz Ünitesi en fazla 1 hafta daha hizmet sunabilmek için hastaların seans sayısını azaltacaktır” uyarısında bulundu.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Duma Sağlık Merkezi, Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi yayınladığı açıklama aracılığı ile bölgeye sağlık sarf malzemelerinin girişini sağlayan kurumlara ve tüm insani yardım kuruluşlarına sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

“Bu sebeple bizler tüm insani kuruluş ve uluslararası örgütlere diyaliz ünitesi için gerekli olan sarf malzemelerinin, ilaç ve cihazların bölgeye girmesi için gerekenleri yapmaları ve en doğal hakları olan tedaviden mahrum bırakılan, hemodiyaliz malzemelerinin tükenmesi durumunda kaçınılmaz ölümle karşılaşacak olan bu hastalara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

YORUM YAZ Yorumunu Gönder