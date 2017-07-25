25.07.2017 09:06:40

Düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da düğün konvoyunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Akin köy yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taptuk Emre köyünden düğün merasimi için konvoyla Aksaray'a gelen Mustafa Karaağaç (26) idaresindeki 68 HU 489 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Özdemir (24) idaresindeki 42 Y 7882 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, yaralılar araçlarda sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada yaralanan Resmiye Koca (38), Ömer Özdemir, Mustafa Karaağaç, Ayşegül Karaağaç (46), İsa Kansu (19) ve Musa Kansu (21), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Resmiye Koca, Ömer Özdemir ve Mustafa Karaağaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemeler yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.